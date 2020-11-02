В Петербурге задержали таксиста, ограбившего пассажирку

В Петербурге задержали таксиста, ограбившего пассажирку
Таксист отнял у девушки телефон и скрылся с места преступления. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 1 ноября, около 10 утра в дежурную часть полиции обратилась 69-летняя пенсионерка, которая рассказала, что её 28-летняя внучка стала жертвой ограбления.

По словам заявительницы, девушка, занимающая должность управляющей одного из сетевых ресторанов, вызвала такси с помощью приложения. Прибывший по вызову водитель доставил пострадавшую по адресу, однако после оплаты проезда произошел конфликт, в результате которого таксист, применив силу, похитил у девушки телефон и скрылся.

В 22:25 возле одного из домов по Балтийской улице сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении преступления, им оказался 44-летний таксист. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, мужчина доставлен в отдел полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Петроградке таксист избил иностранца из-за собаки.

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