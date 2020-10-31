Таксист побил на Петроградке иностранного студента из-за маленькой собачки

Таксист побил на Петроградке иностранного студента из-за маленькой собачки
В Петербурге побили иностранного студента. Фото: pixabay.com

В Петербурге полиция начала проверку из-за конфликта таксиста и пассажира на Петроградской стороне. Последний утверждает, что водитель отказался его везти и ударил.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что инцидент произошел на Большом проспекте Петроградской стороны. В полицию обратился студент из Восточной Азии, который рассказал, что повздорил с водителем такси.

Тот не захотел везти его из-за маленькой собачки в переноске. После того, как студент вышел из машины, таксист ударил его.

Пострадавшего госпитализировали. Он находится в удовлетворительном состоянии.

Полиция ведет проверку.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге двое возили в багажнике автомобиля тело таксиста. По подозрению в убийстве водителя задержали мужчину и женщину.

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