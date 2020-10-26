В Петербурге труп таксиста возили в багажнике автомобиля

В Северной столице сотрудники полиции задержали мужчину и женщину, которые подозреваются в убийстве таксиста. Как стало известно gazeta.spb.ru, ранее в полицию поступало сообщение о том, что неизвестный у дома №28/19 по Новочеркасскому проспекту избил мужчину, после чего кинул его в багажник.

По версии следствия, инцидент произошел на парковке у ресторана, мужчина нанес несколько ударов битой по водителю такси, а позже погрузил его в багажник иномарки. Отмечается, что вместе с нападавшим была женщина.

Задержать подозреваемых сотрудники полиции смогли по горячим следам у дома №15 по проспекту Косыгина. В багажнике был обнаружен мертвый таксист азиатской внешности. Установлено, что убитому было 35 лет.

Кроме этого, в момент задержания женщина находилась в неадекватном состоянии. Правоохранительные органы выясняют все детали случившегося. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти мужчина убил свою супругу, после конфликта на почве совместного алкогольного опьянения.