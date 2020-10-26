В Ленобласти мужчина после распития спиртных напитков вонзил нож в бедро супруги

В Ленинградской области сотрудникам полиции поступило сообщение о том, что в поселке Рощино мужчина, находясь в своем доме, избил жену после совместного распития спиртных напитков. Как стало известно gazeta.spb.ru, в последствии мужчина убил женщину, использовав кухонный нож.

Наряд полиции прибыл на место проишествия уже после убийства женщины. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что между супругами возник конфликт на почве алкогольного опьянения. Женщина скончалась от раны, полученной кухонным ножом в правое бедро.

В отношении мужчины заведено уголовное дело. Сотрудники полиции изъяли личные вещи и орудие убийства подозреваемого для выяснения обстоятельств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на улице Димитрова местный житель обнаружил труп преподавательницы технологического института. У женщины выявлены повреждения шеи и отсутствие пальца.