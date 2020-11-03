Петербург прощается с Галиной Филимоновой онлайн: как жила и работала звезда «А зори здесь тихие»

В Петербурге во вторник, 3 октября пройдет прощание с актрисой театра и кино Галиной Филимоновой. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и здесь: прощание покажут в режиме онлайн.

Об этом сообщает МДТ – театр Европы. Трансляция прощания начнется в 20:00. Как заметил художественный руководитель театра Лев Додин, он с коллегами актрисы хотел бы провести церемонию прощания и гражданскую панихиду, как положено.

«Мы решили — пусть символически — но все-таки проститься с Галиной Ивановной в этом зале, на этой сцене, на которой она прожила 46 лет», — заметил он.

После символического прощания театр начнет трансляцию спектакля «Дом», где актриса, как считают в театре, сыграла одну из своих лучших ролей.

Коллеги вспоминают Филимонову как самодостаточную актрису, которая была эмоциональна и всегда кропотливо работала.

Она родилась в Ленинграде в 1944-м году. После школы она поступил в Ленинградский институт театральных искусств, где прошла курс Георгия Товстоногова. Затем она присоединилась к труппе Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, начала служить в Ленинградском театре драмы и комедии и Рижском театре.

В Малый драматический театр Филимонова пришла в 1974-м году.

Четырьмя годами ранее она сыграла Риту Осянину в фильме-спектакле «А зори здесь тихие», снятом по одноименной повести Бориса Васильева. Ее героине всего 20 лет, она уже мать и вдова, потерявшая мужа на войне. Девушка и сам уходит на фронт, где становится зенитчицей. Вместе с другими героинями она погибает.

После Филимонова сыграла в картинах «Серебряные струны», «Не ссорьтесь, девочки», «Бесы», «Марионетки» и других.

В течение многих лет актриса была педагогом в мастерской Юрия Красовского. По словам коллег, Филимонова вырастила несколько поколений артистов и режиссеров. Она сама вдохновляла учеников своим умением погружаться в профессию.

Последние годы, как утверждается в СМИ, Филимонова не выходил из дома, долгое время она восстанавливалась после инсульта.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в октябре актрису Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище.