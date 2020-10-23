Актрису Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище

Актрису Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище
Внук Ирины Скобцевой Сергей Бондарчук опубликовал трогательный пост в Instagram после известия о смерти бабушки. Фото: Instagram @seregabondar

В четверг, 22 октября, в Москве состоялась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой, умершей 20 октября в возрасте 93 лет.

Актрису похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с её супругом, легендарным советским режиссером Сергеем Бондарчуком. В последний путь проводил мать актер, режиссер и продюсер Федор Бондарчук. Проститься с Ириной Скобцевой пришли не только родственники актрисы, но и многие знаменитости: Алексей Учитель, Александр Роднянский, Константин Крюков и многие другие.

В общей сложности на похоронах присутствовали около ста человек, передает ТАСС. Отметим, что экс-супруги Федора Бондарчука, Светланы, с которой они провели в браке 25 лет, на прощании с актрисой не было.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что причина смерти Ирины Константиновны осталась неизвестной.

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