Актрису Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище

В четверг, 22 октября, в Москве состоялась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой, умершей 20 октября в возрасте 93 лет.

Актрису похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с её супругом, легендарным советским режиссером Сергеем Бондарчуком. В последний путь проводил мать актер, режиссер и продюсер Федор Бондарчук. Проститься с Ириной Скобцевой пришли не только родственники актрисы, но и многие знаменитости: Алексей Учитель, Александр Роднянский, Константин Крюков и многие другие.

В общей сложности на похоронах присутствовали около ста человек, передает ТАСС. Отметим, что экс-супруги Федора Бондарчука, Светланы, с которой они провели в браке 25 лет, на прощании с актрисой не было.