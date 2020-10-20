Ушла из жизни 93-летняя Ирина Скобцева, мать Федора Бондарчука и актриса

Ушла из жизни 93-летняя Ирина Скобцева, мать Федора Бондарчука и актриса
"Ирина Константиновна была удивительной женщиной, которая останется в наших сердцах навсегда", - написала в своем Instagram экс-супруга Федора Бондарчука Светлана Бондарчук. Фото: Instagram @a030aa

Во вторник, 20 октября, на 94-м году жизни скончалась советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, Ирина Константиновна Скобцева, вдова знаменитого режиссера Сергея Бондарчука и актера, режиссера и продюсера Федора Бондарчука.

Трагическую новость опубликовали на официальном сайте кинокомпании Art Pictures, принадлежащей Бондарчуку. О причинах смерти артистки ничего не говорится. Дату и место прощания также пока не озвучили.

Напомним, что на счету Ирины Скобцевой участие в более чем 80 кинокартинах, таких как «Обыкновенный человек», «Война и мир», «Тихий Дон», «Борис Годунов» и многих других. В Московской городской думе отмечают, что, в случае поступления инициативы, могут повесить памятную табличку на дом, где жила Скобцева, передает ТАСС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что умер заслуженный тренер РСФСР и СССР по волейболу Михаил Омельченко.

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