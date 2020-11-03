В Петербурге более 77 тыс. предприятий получили QR-коды для работы в условиях Covid-19

Компании в Петербурге получат уникальные и обязательные QR-коды. Фото: pixabay

Компании в Петербурге получат уникальные и обязательные QR-коды. Фото: pixabay

Уникальные QR-коды необходимы каждой компании в Петербурге для обеспечения безопасности в период пандемии. Данное требование безопасности ввел 22 октября губернатор Петербурга Александр Беглов.

Как сообщили в аппарате вице-губернатора города Евгения Елина, на данный момент новое требование смогли выполнить 77 207 компаний, что на 85% больше, чем по состоянию на 19 октября.

Отмечается, что на 1 ноября в городе были проверены 23 780 предприятий потребительского сектора. Основными нарушениями остаются отсутствие QR-кода, а также неподготовленность разметок для социальной дистанции.

Кроме этого, в общественном транспорте наоборот, замечено всеобщее снижение количества нарушений.

Напомним, что данные меры появились в Северной столице после ухудшения эпидемиологической обстановки. Александр Беглов создал Ситуационный центр для снижения рисков распространения COVID – 19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, как компаниям Петербурга можно получить уникальный QR-код.