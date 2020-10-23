В Петербурге рассказали компаниям, что нужно знать о получении QR-кода для работы при Covid-19

В Петербурге рассказали компаниям, что нужно знать о получении QR-кода для работы при Covid-19
Компании получают собственные QR-коды. Фото: pixabay

Получение уникальных QR-кодов необходимо каждой компании в Северной столице. Такое ограничение ввел 22 октября губернатор города Александр Беглов для создания стандарта безопасности при распространении коронавируса.

Чтобы получить данный код предпринимателям необходимо обеспечить работников запасом масок, контролировать сотрудниками соблюдение гигиены и подготовить резиновые коврики перед входами в помещения.

Как сообщает АБН со ссылкой на «Центр развития и поддержки предпринимательства» (ЦРПП), в котором выдают QR-коды для представителей бизнеса, в городе каждая компания должна выполнить необходимые меры для получения кода, а позже заняться его получением в ЦРПП и отчитаться об этом в комитете по промышленной политике. Выполнить данные мероприятия необходимо до 1 ноября 2020 года.

При этом, уточняется, что подавать заявку также нужно через ЦРПП. Процедура проходит на официальном сайте Центра.

Также отмечается, что по данным на 23 октября ЦРПП выдал уже более 42 тыс. уникальных кодов стандарта безопасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге усилят контроль за соблюдением санитарных норм.

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