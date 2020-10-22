Санкт-Петербург усилит контроль за соблюдением санитарных мер

Санкт-Петербург усилит контроль за соблюдением санитарных мер
Самыми популярными нарушения были отсутствие масок и перчаток у работников, сведений о проведении мероприятий по дезинфекции и другие. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Власти Северной столицы решили, что в городе требуется усиление контроля за соблюдением стандартов безопасной деятельности.

Как сообщили в городском Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле, в Петербурге с 26 октября вырастет количество проверок организаций, для этого привлекут больше сотрудников.

Уполномоченные органы проверяют организации на соблюдение стандартов при помощи QR-кодов, которые обязаны быть у каждого предприятия и организации.

С 1 октября власти провели 3257 подобных проверок. Нарушения были выявлены у 162 организаций, в связи с чем у них отобрали QR-коды. Из них 124 организации устранили нарушения и вернулись к работе в течение суток.

Самыми популярными нарушения были отсутствие масок и перчаток у работников, сведений о проведении мероприятий по дезинфекции, антисептиков для рук, разметки для социальной дистанции, а также то, что QR-код не был размещен в доступном для посетителей месте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга официально заявили о второй волне коронавируса.

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