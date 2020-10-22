Власти Петербурга официально заявили о второй волне коронавируса

Власти Петербурга официально заявили о второй волне коронавируса
Смольный признал вторую волну коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Петербургское правительство признало факт наступления второй волны заболеваемости коронавирусом в городе.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявил, что в городе вновь наблюдается рост инфицирования коронавирусом, что говорит о наступлении второй волны пандемии. Однако, по его словам, Северная столица держит ситуацию под контролем.

«Естественно, можно говорить о значимом повышении по сравнению с летом. Можно говорить о некой второй волне», — приводит слова чиновника «Интерфакс».

Кроме того, Эргашев считает, что Петербург идет по пятам за столицей. Также он напомнил, что за минувшие сутки в городе нашли еще 697 зараженных коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что общепиту в Петербурге запретили работать по ночам. Ограничительные меры будут действовать до 29 ноября.

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