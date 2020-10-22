Общепиту в Петербурге запретили работать по ночам до конца осени

Петербургские власти приостановили работу заведений общественного питания в ночное время. Ограничительные меры будут действовать до 29 ноября.

Как сообщили в Смольном, градоначальник подписал постановление о внесении изменений в постановление правительства Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Так, в Северной столице запретили работать организациям общественного питания по ночам. Исключением стали заведения на вокзалах, в аэропорту и АЗС.

Всем организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо получить QR-код, разрешающий работу в пандемию, и разместить их на видных местах.

Кроме того, в Петербурге запретили работу детских игровых комнат площадью более 50 кв2, расположенных в торговых центрах и заведениях общепита.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские рестораны могут потерять до 50% выручки из-за «комендантского часа».