В Петербурге скончался Народный архитектор России Владимир Попов

Скончался Владимир Попов на 92-м году жизни. Фото: Pixabay

Скончался Владимир Попов на 92-м году жизни. Фото: Pixabay

В Северной столице умер почетный президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов Владимир Попов на 92-м году жизни.

Как сообщают в Смольном, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил свои соболезнования родным и близким архитектора.

«Ушел из жизни человек, который посвятил себя развитию архитектурного облика Ленинграда-Санкт-Петербурга. Созданные при его участии здания, жилые комплексы и ансамбли стали достопримечательностями нашего города», – заявил Александр Беглов.

Среди них – ансамбли Площади Победы и Площади Конституции, станции метрополитена «Обухово» и «Садовая-1», Смольная набережная, памятники Александру Невскому в Усть-Ижоре и на площади перед Александро-Невской лаврой. Он стал автором Триумфальной арки Победы в Красном Селе.

Напомним, что Владимир Васильевич занимал пост заместителя главного архитектора Ленинграда. На протяжении многих лет он был председателем правления, президентом Санкт-Петербургского Союза архитекторов. Последние восемь лет – почетным президентом Союза. Он активно работал в Совете по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга.

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