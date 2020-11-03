Ушел из жизни создатель мультфильмов о Незнайке

Владимир Шафранюк, один из создателей мультфильмов о Незнайке, ушел из жизни в возрасте 85 лет, пишет РЕН ТВ.

По информации издания, Шафранюк умер в Москве, в своем доме. Причину смерти не указали.

Мужчина окончил Московский инженерно-физический институт, после чего трудился на студиях «Союзмультфильм» и «Мульттелефильм». Одна из самых известных его работ — серия мультфильмов о Незнайке: «Незнайка-музыкант», «Незнайка встречается с друзьями», «Незнайка за рулем» и «Незнайка-художник».

Помимо этого, Шафранюк работал над известными и любимыми зрителями разных возрастов мультфильмами «Волшебник Изумрудного города», «Добрыня Никитич», «Дядюшка Ау в городе».

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