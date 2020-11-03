Ушел из жизни создатель мультфильмов о Незнайке

Ушел из жизни создатель мультфильмов о Незнайке
Умер работавший над созданием незнайки Владимир Шафранюк. Фото: Pixabay

Владимир Шафранюк, один из создателей мультфильмов о Незнайке, ушел из жизни в возрасте 85 лет, пишет РЕН ТВ.

По информации издания, Шафранюк умер в Москве, в своем доме. Причину смерти не указали.

Мужчина окончил Московский инженерно-физический институт, после чего трудился на студиях «Союзмультфильм» и «Мульттелефильм». Одна из самых известных его работ — серия мультфильмов о Незнайке: «Незнайка-музыкант», «Незнайка встречается с друзьями», «Незнайка за рулем» и «Незнайка-художник».

Помимо этого, Шафранюк работал над известными и любимыми зрителями разных возрастов мультфильмами «Волшебник Изумрудного города», «Добрыня Никитич», «Дядюшка Ау в городе».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что умер 79-летний глава Samsung Ли Гон Хи. Его наследникам придется заплатить высокие налоги за получение наследства.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кончина мультфильмы Незнайка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Звездопад и яркий Марс: что увидят петербуржцы на небе в ноябре
На Афонской улице ограничат движение транспорта до июля 2021 года
В Петербурге подвели итоги традиционного месячника по благоустройству
Ушел из жизни создатель мультфильмов о Незнайке
Двое мужчин совершили демонтаж и кражу забора на Варшавской улице
В Смольном поздравили петербуржцев накануне Дня народного единства
Пандемия коронавируса не повлияет на оформление Петербурга к Новому году и ...
Кем был студент Первого меда, погибший в Нагорном Карабахе