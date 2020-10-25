Детям умершего главы Samsung придется заплатить $9 млрд налогов на наследство

Детям умершего главы Samsung придется заплатить $9 млрд налогов на наследство
Ли Гон Хи. Фото: Wikipedia

Наследники председателя южнокорейской компании Samsung Ли Гон Хи заплатят рекордно высокие налоги за получение наследства после его кончины.

Как сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на собственные источники. По их данным, фондовые главы умершего Ли Гон Хи составляют порядка 18 трлн вон (примерно $15,9 млрд), из которых около 10 трлн вон (почти $9 млрд) наследники заплатят в качестве налога на наследство. При этом, корейское законодательство позволяет воспользоваться рассрочкой на срок до пяти лет.

По мнению экспертов, ближайшие родственники самого богатого человека Южной Кореи пойдут именно по этому сценарию.

У главы Samsung остались вдова, две дочери и сын.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье, 25 октября, стало известно о кончине председателя южнокорейского концерна Samsung Ли Гон Хи на 79-м году жизни.

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