В Сеуле скончался глава Samsung Ли Гон Хи

Помимо Ли Чжэ Ёна, у Ли Гон Хи остались дочери Ли Бу Чжин и Ли Со Хён. Еще одна дочь, Ли Юн Хён, погибла в 2005 году. Фото: Wikipedia

Помимо Ли Чжэ Ёна, у Ли Гон Хи остались дочери Ли Бу Чжин и Ли Со Хён. Еще одна дочь, Ли Юн Хён, погибла в 2005 году. Фото: Wikipedia

В воскресенье, 25 октября, стало известно о кончине председателя южнокорейского концерна Samsung Ли Гон Хи на 79-м году жизни.

Руководитель одного из главных производителей техники умер в корпоративной больнице Samsung в столице Южной Кореи. Трагическую новость о смерти бизнесмена сообщает РИА Новости. Причина смерти, между тем, не называется. Отметим, что в 2014 году Ли Гон Хи перенес сердечный приступ.

После серьезной болезни управление корпорацией Samsung фактически перешло в руки его сына и вице-президента дочерней компании концерна, Samsug Electronics, Ли Чжэ Ёну. Он также должен занять место главы корпорации после смерти отца, хотя прокуратура подозревает Чжэ Ёна в противозаконных махинациях внутри Samsung, которые он проводил с целью получения контроля на всей группой компаний Samsung Group.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 21 октября в возрасте 69 лет скончался протоиерей Дмитрий Смирнов. В мае он перенес коронавирусную инфекцию.