Скончался протоиерей Дмитрий Смирнов

Скончался протоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Димитрий Смирнов. Фото: кадр из видео dimitrysmirnov.ru

В России скончался протоиерей Дмитрий Смирнов. Почетному председателю Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства было 69 лет.

Трагическое известие опубликовал пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский в свеом Telegram-канале. Причину смерти он не указал.

Димитрий Смирнов был настоятелем храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской, а также еще семи церквей в Москве и Подмосковье. Он много выступал в СМИ, запомнился своими яркими заявлениями о семье и роли женщины в ней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мае Дмитрий Смирнов заразился коронавирусом и попал в больницу. Он болел менее двух недель.

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