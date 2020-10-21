Скончался протоиерей Дмитрий Смирнов

В России скончался протоиерей Дмитрий Смирнов. Почетному председателю Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства было 69 лет.

Трагическое известие опубликовал пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский в свеом Telegram-канале. Причину смерти он не указал.

Димитрий Смирнов был настоятелем храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской, а также еще семи церквей в Москве и Подмосковье. Он много выступал в СМИ, запомнился своими яркими заявлениями о семье и роли женщины в ней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мае Дмитрий Смирнов заразился коронавирусом и попал в больницу. Он болел менее двух недель.