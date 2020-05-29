Протоиерея Димитрия Смирнова выписали после госпитализации с коронавирусом

Протоиерея Димитрия Смирнова выписали после госпитализации с коронавирусом
Протоиерей Димитрий Смирнов. Фото: кадр из видео dimitrysmirnov.ru

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов выписан из больницы. В начале мая он был госпитализирован с коронавирусом.

О выходе из больницы протоиерей рассказал в видеообращении, размещенном на его сайте.

«Случилось чудо: не только меня выписали, но на день раньше. Собираюсь до Успения провести в затворе», — сообщил он.

Протоиерей пожелал зрителям здоровья и поблагодарил их за поддержку и молитвы.

До осени Димитрий Смирнов уехал на реабилитацию. Как пишет интерфакс со ссылкой на источник, близкий к протоиерею, он очень ослаб и уехал, чтобы восстановиться после болезни.

Коронавирусную инфекцию Смирнов, по словам собеседника агентства, перенес без тяжелых последствий. Восстанавливаться он намерен отдыхом, приемом витаминов и прогулками.

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