У протоиерея Дмитрия Смирнова диагностировали коронавирус

О состоянии Смирнова ничего не известно. Фото: Wikipedia

О состоянии Смирнова ничего не известно. Фото: Wikipedia

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в одну из столичных клиник с диагнозом «коронавирусная инфекция».

О том, что у священнослужителя выявили COVID-пневмонию сообщили в пятницу, 8 мая, в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, передает ТАСС. Текущее состоянии Смирнова, обстоятельства заражения и медицинское учреждение, где он находится, пока неизвестны.

Отметим, что на сегодняшний день в России зафиксировано почти 188 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них 1,7 тысяч летальных случаев, и 26,6 тысяч человек успешно вылечились.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у телеведущей Марии Иваковой, знакомой зрителю по программе «Орел и Решка», выявили коронавирусную инфекцию.