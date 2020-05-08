У ведущей «Орла и решки» подтвердился коронавирус

Ведущая передачи «Орел и Решка. Шопинг» Мария Ивакова рассказала подписчикам, что у нее выявили коронавирус.

Обо всем она сообщила на своей странице в Instagram. По словам телеведущей, она не может понять, где подхватила вирус.

Ивакова отметила, что сдала три теста на наличие коронавирусной инфекции и все показали положительный результат. У ее партнера по шоу «Танцы со звездами» Евгения Папунаишвили тест на новый вирус показал отрицательный результат. Ее молодой человек Никита Ефремов тоже здоров.

Ивакова добавила, что болезнь протекает в довольно легкой форме, температуры нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Регина Тодоренко возвращается в проект «Орел и решка». Сезон программы с ее участием выйдет в текущем году. А вот имя напарника Тодоренко по путешествиям в рамках шоу остается неизвестным.