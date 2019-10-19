Регина Тодоренко возвращается в проект «Орел и решка»

Телеведущая с Украины Регина Тодоренко вновь вернется в шоу «Орел и решка» на телеканале «Пятница!» в качестве ведущей. Сезон программы с ее участием выйдет в 2020 году.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на слова гендиректора телеканала Николая Картозия, имя напарника Тодоренко по путешествиям в рамках шоу остается неизвестным. Гендиректор телеканала предложил поклонникам программы попробовать угадать его имя.

Картозия уточнил, что сейчас на телеканале продолжают выходить выпуски с ведущими Анастасией Ивлеевой и Андреем Бедняковым, а также версия шоу с путешествиями по России «Орел и Решка. Россия», ведущими которого стали Мария Горбань и Мария Миногарова.

По слухам, вторым ведущим шоу в следующем сезоне станет муж Регины, певец Влад Топалов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что испанский актер Марио Касас признался в любви Регине Тодоренко.