Марио Касас признался в любви Регине Тодоренко

Марио Касас признался в любви Регине Тодоренко
Марио Касас заговорил по-русски. Фото: https://www.instagram.com/reginatodorenko/

Правда, все произошло в шутку, но поклонники были удивлены и шокированы.

Видеозапись появилась в Instagram-аккаунте телеведущей Регины Тодоренко. В ролике девушка и испанский актер Марио Касас сидят в карете – он, заглядывая скромно в глаза замужней Тодоренко, произносит три заветных слова по-русски. Журналистка призналась, что после «Три метра над уровнем неба» влюбилась в главного героя, но никогда бы не подумала, что это взаимно.

Поклонники, комментируя видеозапись, попросили у Тодоренко узнать, будет ли продолжение фильма. Многих также интересует, сойдутся ли Аче и Баби.

Напоминаем, что на романтическом фильме карьера Касаса не закончилась – недавно он приезжал в Москву, чтобы представить сериал «Влечение».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Регина Тодоренко пожаловалась на сложный характер Влада Топалова. Паре приходится ходить к семейному психологу, чтобы сохранить брак. Девушка призналась, что муж бывает слишком эмоционален.

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