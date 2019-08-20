Регина Тодоренко пожаловалась на сложный характер Влада Топалова

Паре приходится ходить к семейному психологу, чтобы сохранить брак. Девушка призналась, что муж бывает слишком эмоционален.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Обо всем Регина Тодоренко рассказала в рамках программы «Звездный путь» на канале «Украина». Девушка рассказала, что страдает от вспыльчивости супруга – из-за этого им приходится ходить к психологу. Тодоренко заявила, что иногда Топалов может «сказать, как отрезать». Ей, поделилась телеведущая, от этого очень обидно, потому что некоторые слова звучат грубо.

«Я принимаю его и стараюсь. Очень-очень тяжело дается нам этот процесс. Мы даже вместе книги читаем – «Союз непохожих» по Ицхаку Адизесу, чтобы притереться гораздо быстрее»,

— добавила Тодоренко.

Напоминаем, что Тодоренко и Топалов узаконили отношения прошлой осенью. У них уже родился маленький Миша, супруги совсем недавно отгуляли свадьбу в Италии.

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