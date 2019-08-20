Дарья Мельникова шокировала подписчиков заявление о разводе

Поклонники не сразу поняли, что актриса шутит и имеет в виду своего коллегу по цеху.

Девушка, которая каждому из нас запомнилась ролью в сериале «Папины дочки» в образе Жени Васнецовой, не перестает удивлять фанатов. Сначала она отстригла длинные волосы, а затем написала, что разводится. Правда, судя по посту, не со своим супругом – Артуром Смольяниновым, а с коллегой – Александром Головиным.

«Развелись мы с Саньком. Баста. Дайте контакт хорошего адвоката и номерок Лютого из 9 роты»,

— подписала звезда, комментируя снимок.

Непонятно, что этим хотела сказать Дарья – возможно, это намек на новую киноленту, а, может, это сигнал для режиссеров.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак.

Общественность догадывалась о том, что телеведущая не просто так развелась со своим экс-супругом Максимом Виторганом. Люди, которые внимательно следили за звездой, уверяли, что между Богомоловым и Собчак есть отношения, но пара этого до конца не признавала.