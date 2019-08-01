Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак

Телеведущей давно приписывают роман с театральным режиссером.

Видеозапись появилась в Instagram-аккаунте Константина Богомолова. На ней мы видим Ксению Собчак – в летнем платье, танцующую под лучами солнца. Под ним лаконичное признание: «Я люблю тебя».

Общественность догадывалась о том, что телеведущая не просто так развелась со своим экс-супругом Максимом Виторганом. Люди, которые внимательно следили за звездой, уверяли, что между Богомоловым и Собчак есть отношения, но пара этого до конца не признавала. Их взаимоотношения не стали яснее даже после того, как Виторган подрался с новым возлюбленным бывшей жены. Теперь, кажется, все встало на свои места, хотя некоторые поклонники Собчак убеждены, что в видеозаписи есть что-то нечистое.

«Вслед за Виторганом отправится. Ксюша любит лишь себя!»,

— пишет один из пользователей. Другие называют происходящее «показухой».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Ксения Собчак и Максим Виторган оформили развод.