В Петербурге подписали документ о вакцинации медиков от Covid-19

В Северной столице определились с порядком вакцинации от коронавирусной инфекции. Соответствующий документ подписал глава комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец, об этом сообщает «Мойка78».
Отмечается, что первыми примут отечественный препарат от коронавируса медицинские работники в возрасте от 18 до 60 лет. Для вакцинации руководство больниц должно подготовить список сотрудников, указав данные о пройденных обследованиях.
Дальше списки будут направлены в больницу №40 Курортного района и детскую поликлинику №68.
Также в документе говорится о том, что вакцину стоит хранить в особых условиях. Поэтому руководство больниц обязано обеспечить безопасность для препарата.
Отчеты об уколах будут предоставлялся каждый месяц не позднее 2-го числа в отдел мониторинга иммунизации населения Боткинской больницы.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, какие могут быть противопоказания после вакцинации от коронавируса.