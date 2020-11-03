В Петербурге подписали документ о вакцинации медиков от Covid-19

Вакцинацию должны пройти как можно больше людей. Фото: pixabay.com

Вакцинацию должны пройти как можно больше людей. Фото: pixabay.com

В Северной столице определились с порядком вакцинации от коронавирусной инфекции. Соответствующий документ подписал глава комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец, об этом сообщает «Мойка78».

Отмечается, что первыми примут отечественный препарат от коронавируса медицинские работники в возрасте от 18 до 60 лет. Для вакцинации руководство больниц должно подготовить список сотрудников, указав данные о пройденных обследованиях.

Дальше списки будут направлены в больницу №40 Курортного района и детскую поликлинику №68.

Также в документе говорится о том, что вакцину стоит хранить в особых условиях. Поэтому руководство больниц обязано обеспечить безопасность для препарата.

Отчеты об уколах будут предоставлялся каждый месяц не позднее 2-го числа в отдел мониторинга иммунизации населения Боткинской больницы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, какие могут быть противопоказания после вакцинации от коронавируса.