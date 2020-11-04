На Госуслугах будут регистрировать факты рождения и смерти россиян

Все будет осуществляться в электронном виде. Фото: lenobl.ru

Все будет осуществляться в электронном виде. Фото: lenobl.ru

В России разработали проект, который предусматривает два сервиса – «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека», где будут указывать данные о рождении и смерти жителей страны. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на РАПСИ.

Проект разработан министерством юстиции России в рамках реализации сервисов на портале Госуслуг. Уточняется, что указывать данные о рождениях и смертях будут в электронном виде.

Кроме этого, чтобы указать информацию в одном из сервисов – «Рождение ребенка» или «Утрата близкого» человека, нужно будет отправить заявление на Едином портале государственных и муниципальных услуг с приложением медицинского свидетельства о рождении или смерти человека.

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