В Петербурге с ноября МФЦ переходит на предварительную запись

В Северной столице МФЦ с ноября месяца начнет прием жителей города в режиме предварительной записи. Связано это с распространением коронавирусной инфекции в городе. Об этом сообщили комитете по информатизации и связи.

Уточняется, что предварительная запись будет осуществляться двумя способами. Петербуржцы смогут подать заявления на документы по электронной почте или по телефону.

Напомним, что электронная запить реализована на портале госуслуг Санкт-Петербурга. На данный момент на сайте доступно более 360 услуг. Для того, чтобы пользователь мог пользоваться порталом, нужно иметь подтвержденный аккаунт в Единой системе идентификации и аутентификации.

Предварительная запись позволит равномерно распределить потоки заявителей между 57 центрами госуслуг в часы их работы. Планируется, что такой режим сократит время нахождения посетителей в МФЦ. Повысится качество и комфорт предоставления услуг и снизятся риски заражения.

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