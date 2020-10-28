В России со следующего года могут вернуть пенсионные удостоверения

Пенсионное удостоверение может снова появится у россиян. Связано это с тем, что в малых городах страны и отдаленных участках нет развитой системы электронного обмена информации между ведомствами. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в интервью радио Sputnik.

Напомним, что ранее выдачу пенсионных удостоверений в стране отменили в 2015 году, так как в стране ведомства переходят на электронные носители.

При этом Валерий Рязанский отметил, что документ еще может пригодится пенсионерам в некоторых городах России.

«Это, прежде всего, малые города, сельские населенные пункты, где иногда в автобусе, в микроавтобусе нужно предъявить документ, удостоверяющий право на льготы. Если человек переехал на новое место жительства, этот документ тоже может быть востребован», – сказал Валерий Рязанский.

Отмечается, что в будущем такая необходимость может отпасть, когда пройдет полный переход на электронную систему.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Минфине считают несправедливым индексировать пенсии работающим пенсионерам.