В Минфине считают несправедливым индексировать пенсии работающим россиянам

В Минфине считают несправедливым индексировать пенсии работающим россиянам
Справедливо помогать пенсионерам, которые уже не работают. Фото: Baltphoto

Глава Минфина назвал возврат индексации пенсий работающим пенсионерам «не совсем справедливым». Так как данная категория граждан имеет постоянный доход. Лучше стоит помогать неработающим пенсионерам.

Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы, которое проходило в онлайн-режиме на сайте Госдумы.

«Наверное, это не совсем справедливо, поскольку после выхода на пенсию человек, который получает сегодня и пенсию, и зарплату, будет получать повышенную пенсию с учетом тех надбавок, которые были приняты в период его работы», – заявил Антон Силуанов.

Кроме этого, министр финансов отметил, что дело состоит совсем не в деньгах, а в определенной справедливости, когда человек получает и зарплату, и пенсию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России составили прогноз о возвращении экономики страны к докризисным показателям.

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