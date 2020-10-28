В России составили прогноз возвращения экономики страны к докризисным показателям

Российская экономика вернется к докризисный показателям только в 2022-2023 годах. Фото: Pixabay

Российская экономика вернется к докризисный показателям только в 2022-2023 годах. Фото: Pixabay

Счетная палата спрогнозировала развитие экономики России на ближайшие годы. Рост внутреннего валового продукта (ВВП) намечен только на 2022-2023 годы. Об этом сообщили в «Известиях» со ссылкой на документ палаты.

Отмечается, что до конца 2020 года ВВП страны сократится на 4,2%. При этом в следующем году темп роста и вовсе сократится практически в два раза – 1,3% против 2,2%.

Кроме этого, в Счетной палате указали данные, когда произойдет повышение. По данным документа положительный рост экономики намечен на 2022-2023 годы. К этому времени Россия сможет вернуться к докризисным показателям. Отмечается повышение цен на нефть к среднему малолетнему уровню. Темп ВВП поднимется с 2,5% до 2,7%.

В следующем году постоянный рост реальных доходов составит примерно 2% в год.

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