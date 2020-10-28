Для Всероссийской переписи населения снимут спецсерию «Смешариков» за 8 млн рублей

Для Всероссийской переписи населения снимут спецсерию &#171;Смешариков&#187; за 8 млн рублей
"Тема переписи населения органично впишется во „вселенную Смешариков“, — сказали РБК в Росстате. Фото: Кинопоиск

Росстат готов заплатить 7,8 миллионов рублей на создание специальной серии «Смешариков», посвященной Всероссийской переписи населения.

Её должны были проводить в октябре текущего года, но перенесли на апрель 2021-го в связи с пандемией коронавирусной инфекции. О планах Росстат рассказать о Всероссийской переписи с помощью «Смешариков» пишет РБК, ссылаясь на контракт, заключенный Росстатом с PR-агентством «КРОС».

Владеющая правами на «Смешариков» компания «Мармелад-медиа» станет субподрядчиком. Серия получит название «Перепись — дело коллективное», будет длиться 13 минут и появится на экранах не раньше 1 апреля следующего года. Эпизод будет опубликован на официальных ресурсах анимационного проекта, а также продемонстрирован на детских телеканалах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Союзмультфильм» показал, как будет выглядеть Заяц из нового «Ну, погоди!».

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