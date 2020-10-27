Стало известно, как будет выглядеть Заяц из «Ну, погоди!»

Некоторые россияне считают, что персонаж похож на персонажа из американского мультфильма.

«Союзмультфильм» показал, как будет выглядеть Заяц из перезапуска мультфильма «Ну, погоди!». Всего было создано 30 вариаций образа, чтобы сохранить преемственность с классической версией, но также найти новые черты. В результате герой получился «очень милым», но не без присущих ему хитринки и находчивости. Об этом пишет РИА Новости.

Посмотреть мультфильм можно будет уже зимой этого года. Ожидается выход 52 серий, основной целевой аудиторией которого будут дети в возрасте шести-восьми лет. Озвучить Зайца будет шоумен Дмитрий Хрусталев, а Волка – юморист Гарик Харламов.

Пользоватеил соцсети встретили новый образ Зайца в основном положительно, но многие считают, что он похож на зайчиху из мультфильма «Зверополис».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Чебурашка появится на больших экранах: Союзмультфильм снимет полный метр. Начать съемки планируется в 2021 году. Пока что, идет подготовка к работе. Ожидается, что поклонники Чебурашки смогут увидеть фильм в кинотеатрах уже в 2022 году.