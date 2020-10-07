Чебурашка появится на больших экранах: Союзмультфильм снимет полный метр

В 2021 году стартуют съемки полнометражного фильма под названием «Чебурашка».

Приключение забавного персонажа, придуманного писателем Эдуардом Успенским, «Союзмультфильм» снимет вместе со студией Yellow, Black and White, а также телеканалами «Россия 1» и СТС.

Начать съемки планируется в 2021 году. Пока что, идет подготовка к работе. Ожидается, что поклонники Чебурашки смогут увидеть фильм в кинотеатрах уже в 2022 году.

Учитывая, что в фильме будет преобладать компьютерная графика, бюджет картины предварительно оценен в 600 миллионов рублей. Руководители YBW в плане финансирования надеются в том числе и на поддержку Фонда кино.

Сценарий к картине пишут авторы, известные по трилогии «Последний богатырь». Сюжет пока неизвестен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Союзмультфильм» рассказал как создавался Чебурашка.