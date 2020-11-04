На Камчатке найден мертвым ребенок с изувеченным телом

Изувеченное тело ребенка нашли в районе нежилой зоны Петропавловска-Камчатского. У мальчика видны повреждения кожи от укусов животных.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Камчатскому краю, на данный момент возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения мальчика. До этого восьмилетнего ребенка последний раз видели в районе улицы Красная сопка города Петропавловска-Камчатского.

По версии следствия, ребенок ушел из дома 3 ноября и уже не вернулся. Поисками мальчика занимались родители и полиция.

На данный момент причина смерти ребенка неизвестна. Однако мальчик был найден в нежилой зоне порта, где на его теле замечены многочисленные следы от укусов животных.

Следствие проводит комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

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