На турецком курорте в море утонула 74-летняя россиянка

На турецком курорте в море утонула 74-летняя россиянка
Фото: unsplash.com

Во вторник, 3 ноября, на турецком курорте Аланья утонула пожилая российская туристка. Женщине стало плохо на пляже.

Пенсионерка отдыхала на пляже, затем внезапно ей стало плохо, и женщина потеряла сознание прямо во время купания в море. Спасатели оперативно отреагировали, вытащили россиянку из воды и транспортировали в медицинское учреждение. К сожалению, спасти жизнь пожилой туристки врачам не удалось.

Как отмечают в генеральном консульстве России в Анталье, гибель пенсионерки наступила в результате утопления, никакой связи с коронавирусом в этом случае нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с августа, когда открылось авиасообщение с Турцией, по октябрь от коронавируса на главном курортном направлении среди россиян скончались 11 граждан РФ. Кроме того, за этот период турецкие власти зарегистрировали 326 случаев заражения COVID-19 среди жителей России.

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