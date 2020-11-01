В Турции от коронавируса умерли 11 российских граждан

В Турции от коронавируса скончались 11 россиян. Фото: pixabay.com

В Турции от коронавируса скончались 11 россиян. Фото: pixabay.com

С момента открытия границ в Турции скончались одиннадцать россиян, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-секретарь посольства РФ в турецкой Анкаре Ирина Касимова.

За время с открытия курортного сезона в Турции скончались 11 российских граждан, передает РИА Новости. Напомним, Россия возобновила авиасообщение с Турцией в начале августа.

Пресс-секретарь посольства добавила, что в Турции было зарегистрировано 326 случаев заражения коронавирусом среди граждан РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Турцию хотят закрыть для туристов. Правительство Турции думает над тем, чтобы закрыть страну для туристов в связи с эпидемиологической обстановкой. Сейчас обсуждается вопрос введения комендантского часа по выходным.