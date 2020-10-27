Турцию хотят закрыть для туристов

Турцию хотят закрыть для туристов
Турция. Фото: Pixabay

Власти обеспокоены ростом количества зараженных и думают над ужесточением мер предосторожности.

Правительство Турции думает над тем, чтобы закрыть страну для туристов в связи с эпидемиологической обстановкой. Ограничения могут ввести уже в ноябре. Об этом пишет портал «Турпром».

Для начала власти хотят ввести ограничения, которые позволили ли предотвратить распространение коронавируса. Обсуждается вопрос введения комендантского часа по выходным. Затем будут введены ограничения на междугородние и международные поездки. В первую очередь для посещений могут закрыть Стамбул.

«Таким образом, страна вновь может столкнуться с локдауном»,

— говорится в сообщении.

Вопрос будет решаться в ближайшее время – 28 октября на заседании научного совета Министерства здравоохранения Турции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Турции впервые с мая выявили более двух тысяч случаев коронавируса.

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