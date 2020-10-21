В Турции впервые с мая выявили более двух тысяч случаев коронавируса

В Турции впервые с мая выявили более двух тысяч случаев коронавируса
Много россиян предпочитают отправляться на отдых именно в Турцию. Фото: Pixabay

Пандемия в стране достигла второго пика.

В Турции за сутки зарегистрировали 2013 случаев заражения коронавирусом. Такое происходит впервые с 6 мая. Об этом сообщили в минздраве страны, пишет РИА Новости.

Глава ведомства Фахреттин Коджа заявил, что в стране пандемия достигла второго пика. Напоминаем, что всего в Турции коронавирусом успели заболеть более 353 тысяч человек, летальных исходов – 9,5 тысяч граждан.

Напоминаем, что Россия открыла границы с Турцией, самолеты летают несколько раз в день. Туристам стоит внимательнее соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить распространения инфекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутат Госдумы заболел коронавирусом после участия в испытании вакцины «Спутник V». Вполне возможно, он получил не препарат, а плацебо.

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