Депутат Госдумы заболел коронавирусом после участия в испытании вакцины «Спутник V»

Вполне возможно, он получил не препарат, а плацебо.

Депутат Госдумы Валерий Гартунг рассказал, что получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом пишет «Интерфакс» сегодня, 21 октября.

До этого член «Справедливой России» принимал участие в испытания вакцины «Спутник V». Гартунг предположил, что получил не настоящий препарат, а плацебо и именно поэтому заболел. Он добавил, что чувствует себя хорошо и у него нет температуры.

Напоминаем, что первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в России 11 августа. Она доказала свою эффективность в ходе испытаний. Среди привитых уже числятся министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Бразилии умер доброволец, участвовавший в испытании вакцины от коронавируса.