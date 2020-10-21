В Бразилии умер доброволец, участвовавший в испытании вакцины от коронавируса

Производителем препарата была британская компания.

Бразилец умер в ходе испытаний вакцины от коронавируса, которую разработала британская компания AstraZeneca и Оксфордский университет. Об этом сообщает Бразильское национальное агентство.

Непонятно, какова причина смерти. Также не уточняется, получал ли доброволец активный препарат или плацебо. Официально эту информацию никто не комментирует, но некоторые СМИ уверяют, что мужчина умер из-за осложнений от инфекции.

Ученые, работавшие над вакциной, уверены в ее безопасности и продолжают испытания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Боливии рассказали о применении российской вакцины от Covid-19. Всего за время поставок в страну будет отправлено около 150 тыс. упаковок. Стоимость вложений в российский препарат оценивается в 3 млн долларов.