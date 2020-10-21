В Боливии рассказали о применении российской вакцины от Covid-19

Российский препарат от коронавирусной инфекции поступил для лечения больных в больницы Боливии. В стране довольны результатом вакцины. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на слова главы компании-импортера Sigma Corp Серхио Поля.

На данный момент в Боливию поступило 9 тыс. упаковок лекарства «Авифавир», который предназначен для лечения коронавируса. Всего за время поставок в страну будет отправлено около 15о тыс. упаковок. Стоимость вложений в российский препарат оценивается в 3 млн долларов.

По словам Серхио Поля, в Боливии провели испытания вакцины. Количество вылечившихся составило свыше 200 человек. Всего препарат применили 350 человек.

«Хорошо то, что «Авифавир» пригоден для амбулаторного лечения, чтобы его получить, не надо ложиться в больницу. Если начать бороться с болезнью своевременно, то ее можно побороть достаточно быстро. На пятый день тест ПЦР дает негативный результат» – заявил Серхио Поль.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в конце ноября.