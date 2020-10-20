Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в конце ноября

В производство вакцины вовлечены пять производственных площадок. Фото: Pixabay

В производство вакцины вовлечены пять производственных площадок. Фото: Pixabay

Производитель вакцины от Covid-19 «Спутник V» компания «Р-Фарм» рассчитывает на старт массовых прививок с конца следующего месяца. Об этом рассказал гендиректор «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

По его словам, значимое количество и масштабная вакцинация могут быть начаты с конца ноября и в декабре. Как сообщил ТАСС, Игнатьев отметил, что масштабы производства первой зарегистрированной российской вакцины расширяются.

Сейчас в производство препарата вовлечены пять производственных площадок.

«Спутник V» стал первой зарегистрированной вакциной в России. Ее разработали в Центре Н.Ф. Гамалеи Минздрава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Индии опробуют российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Там пройдут контролируемые исследования, которые будут включать в себя испытания на безопасность и иммуногенность.