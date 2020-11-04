Небольшие дожди ожидают петербуржцев в праздничный день

В Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями. Фото: скриншот Facebook Михаила Леуса

В Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями. Фото: скриншот Facebook Михаила Леуса

В среду, 4 ноября, в Северной столице жители города смогут насладиться облачной с прояснениями погодой, которая может прерваться после обеда небольшими дождями.

Согласно данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, к Петербургу приближается атмосферный фронт. Его стараниями ожидается облачная погода, которая прогреет температуру воздуха днем до 8-10 градусов.

Данные показатели превышают привычную температурную норму для ноября. Также жителям города стоит не забывать о наличии ветра, который хоть и сбавил свои штормовые обороты, но остается довольно сильным – 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление в День народного единства будет в пределах нормы – около 760 миллиметров ртутного столба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как погода влияет на заболеваемость коронавирусом. Сильные дожди и низкая температура могут ослабить иммунитет человека, поэтому стоит позаботиться о своем здоровье.