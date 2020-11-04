На Лиговском путепроводе запустили движение по отремонтированному участку

На Лиговском путепроводе запустили движение по отремонтированному участку
На реконструкцию Лиговского путепровода выделено почти 4 млрд рублей. Фото: Google View

В ночь на 4 ноября на Лиговском путепроводе провели перепуск движения транспорта. Движение транспорта переключили на реконструированный участок путепровода.

Как сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), движение было переключено, чтобы рабочие могли приступить к демонтажу старого путепровода и строительству второй очереди. Отмечается, что количество полос останется без изменений.

На текущий момент подрядчик ООО «СК «Орион плюс» завершено сооружение подпорных стен к путепроводу по первой очереди. Также подходят к концу работы по устройству земляного полотна и дорожной одежды на проспекте Маршала Жукова и Таллинском шоссе, устройству фундаментов для шумозащитных экранов.

Реконструкция Лиговского путепровода завершится к 30 октября 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что участок Лесного проспекта отремонтировали почти за 64 млн рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
лиговский путепровод новости спб реконструкция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Ночь искусств» и онлайн-диктант: Ленобласть празднует День народного единства
Следственный комитет начал проверку после гибели пенсионеров на Красных ...
Новое освещение появилось на детских и спортивных площадках в центре Петербурга
В России объяснили, почему прогнозы по Covid-19 часто меняются
В Петербурге сгорел дом престарелых на Красных Командиров: три пенсионера погибли
Штаб Байдена обвиняет Трампа в намерении помешать подсчету голосов
В России почти 1,7 млн случаев заражения Covid-19 за всю пандемию
На Лиговском путепроводе запустили движение по отремонтированному участку