На Лиговском путепроводе запустили движение по отремонтированному участку

В ночь на 4 ноября на Лиговском путепроводе провели перепуск движения транспорта. Движение транспорта переключили на реконструированный участок путепровода.

Как сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), движение было переключено, чтобы рабочие могли приступить к демонтажу старого путепровода и строительству второй очереди. Отмечается, что количество полос останется без изменений.

На текущий момент подрядчик ООО «СК «Орион плюс» завершено сооружение подпорных стен к путепроводу по первой очереди. Также подходят к концу работы по устройству земляного полотна и дорожной одежды на проспекте Маршала Жукова и Таллинском шоссе, устройству фундаментов для шумозащитных экранов.

Реконструкция Лиговского путепровода завершится к 30 октября 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что участок Лесного проспекта отремонтировали почти за 64 млн рублей.