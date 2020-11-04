Новое освещение появилось на детских и спортивных площадках в центре Петербурга

Детские и спортивные площадки Центральном районе обзавелись современным освещением, сообщили в пресс-службе Смольного.

Новые источники света установили на 14 детских и спортивных площадках в центре города. Светильники и прожекторы осветят площадки в саду Сан-Галли и Овсянниковском саду, а также на улицах Захарьевская, Чайковского, Ломоносова, Моховая, Коломенская, Воскресенской набережной и Невском проспекте. Там установили 55 опор освещения, 37 прожектором и 26 светильников.

В администрации правительства Петербурга добавили, что до конца 2020 года современное освещение получат еще 300 зон отдыха, детских и спортивных площадок по всему городу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге современное освещение получила Ново-Рыбинская улица, которая проходит от Черниговской улицы до Лиговского проспекта.