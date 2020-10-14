В Петербурге Ново-Рыбинская улица получила современное освещение

В Московском районе завершились ремонтные работы по реконструкции наружного освещения на Ново-Рыбинской улице, которая проходит от Черниговской улицы до Лиговского проспекта. Было установлено 20 современных светильников для комфортного движения. Об этом сообщает пресс-служба «Ленсвета».

Отмечается, что после установки новых светильников на улице стало комфортнее и безопаснее. Модернизация затронула один километр Ново-Рыбинской улицы, где установили освещение на подвесной сети и частично на новых уличных опорах.

Электроснабжение освещения осуществляется по новым воздушным линям протяженностью 1,3 км. Современные линии добавили надежности работе уличного освещения. Новые сети отличаются устойчивостью к ветру, дождю и резким перепадам температуры.

Новое оборудование подключено к городской системе наружного освещения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что на улице Калинина появится новое освещение.