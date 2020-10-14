На улице Калинина к середине ноября появится новое освещение

Установка нового освещения на улице Калинина. Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Установка нового освещения на улице Калинина. Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

В Кировском районе близится к завершению реконструкция наружного освещения на улице Калинина, которая является продолжением Лифляндской улицы. Участок протяженностью один километр получит новое освещение из 94 современных светильников. Об этом сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Отмечается, что осветительные приборы будут преимущественно смонтированы на подвесной сети. Дополнительные светильники разместят над проезжей частью, чтобы обеспечить комфорт на пешеходных переходах.

По итогам работ количество светильников увеличится почти в 2 раза, благодаря чему освещение тротуаров будет более равномерным.

На сегодняшний день на объекте установлены уличные опоры, предстоит разместить тросовые растяжки, светильники и самонесущий изолированный провод. Завершение реконструкции освещения улицы Калинина запланировано к середине ноября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что на Аптекарском острове досрочно установили новое освещение.