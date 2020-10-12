На Аптекарском острове досрочно подключили новое светодиодное освещение

В понедельник, 12 октября, в жилом квартале Петроградского района подключили новый осветительный комплекс из 51 светодиодного светильника и 27 опор, что обеспечит комфортное передвижение петербуржцев. Об этом сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга.

Отмечается, что установление электрических сетей коснулось участка улицы Грота, д.1/3 и улицы Даля д.4. Новое освещение стало частью компании по установке в городе энергосберегающих технологий.

«Установленные энергоэффективные элементы освещения способны работать в любых климатических условиях, сохраняя изначальные показатели и выдерживая неблагоприятные условия уличной эксплуатации», – говорится в сообщении комитета.

Напомним, что всего в жилом квартале на Аптекарском острове проложен 1 км линий электропередач, а источники света подсоединены к автоматизированной системе управления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Шушарах на детских площадках заменят освещение.