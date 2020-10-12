На детских площадках в Шушарах заменят освещение

На детских площадках в Шушарах заменят освещение
Новое освещение на площадке в Шушарах. Фото: "Ленсвет"

Специалисты «Ленсвета» уже обновили уличное освещение на трех площадках в Шушарах. В следующем году новыми светильниками обзаведутся еще четыре детские площадки.

Как сообщили в пресс-службе петербургского «Ленсвета», строительство освещения завершилось на трех детских и спорт-площадках в границах квартала между улицами Вишерская, Школьная и Пушкинская, где живут почти девять с половиной тысяч человек.

Светодиодные светильники заработали на площадках на улице Валдайская, 11, улице Первомайская, 19 корп.1, улице Пушкинская, 34.

Новое освещение позволило продлить прогулки родителей с детьми на свежем воздухе и обеспечило возможность наблюдения за детьми.

Также сейчас ведется проектирование освещение на четырех детских площадках на улице Вишерская, 18, улице Первомайская, 5 корпус 1, улице Пушкинская, 24 и 50, и одного рекреационного пространства на улице Вишерская, 22. Строительство на этих адресах завершится в 2021 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Ленсвет» обновит освещение в квартале у станции «Электросила».

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